Sanna Marin liikuttui ääni sortuen puhuessaan bilekohusta: "Minä olen ihminen ja kaipaan joskus iloa, valoa ja hauskuutta"

– Voin sanoa sen ihan rehellisesti, että tämä viimeinen viikko ei ole ollut helpoin elämässäni. Se on ollut oikeastaan aika vaikea.

– Minä olen ihminen ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä, mitä tiedän että te ette haluaisi nähdä, ja siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää.