Kirja: Janne Kataja avoimena suhteestaan Aku Hirviniemeen – kaksi raadollista tunnetta valtasivat juontajan seksiviestikohun leimahdettua

Janne Kataja avaa tuoreessa Loppuunmyyty-elämäkerrassaan suhdettaan julkisuudesta seksiviestikohun takia vetäytyneeseen lapsuudenystäväänsä Aku Hirviniemeen.

Keskiviikkona 22. tammikuuta päivänvalon näki juontaja-yrittäjä Janne Katajan elämäkerta Loppuunmyyty (Tammi), joka on käsikirjoittaja-kirjailija Janne Sarjan käsialaa.

Kirjassa Kataja avaa muun muassa suhdettaan lapsuudenystäväänsä, näyttelijä Aku Hirviniemeen, jonka kanssa hän perusti aikoinaan Hihhihhii-tuotantoyhtiön.

Hirviniemi tuomittiin vuonna 2020 kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta, jotka tapahtuivat vuonna 2018. Vuonna 2023 näyttelijä vetäytyi julkisuudesta, kun kävi ilmi, että hän oli lähetellyt seksiaiheisia viestejä useille naisille.

Elämäkerrassa kuvaillaan Katajan ja Hirviniemen olleen lapsuus- sekä nuoruusvuosinaan kuin paita ja peppu, mutta heidän tiensä alkoivat erkaantua kummankin tv-uran lähtiessä nousuun. Katajan mukaan heidän toisistaan loitontumisensa ei kuitenkaan näkynyt juuri ulospäin, vaan mediassakin oltiin innostuneita kahden julkkiksen kaveruudesta.

Hihhihhii Oy:sta Kataja kertoo, ettei Hirviniemi ollut sen operatiivisessa toiminnassa vuosiin mukana, eikä Kataja itsekään ollut yrityksen johdossa mutta silti tuotantoyhtiö henkilöityi juuri Katajaan ja Hirviniemeen heidän julkisuutensa takia.

Kataja kertoo kaksikon lähentyneen uudelleen vuonna 2016 Hirviniemen sairastuttua uupumukseen. Tuolloin Kataja kertomansa mukaan ajatteli Hirviniemen tarvitsevan lapsuudenystäväänsä.

Kun Hirviniemen seksiviestikohu alkoi vuonna 2023, kaikkialla pyydettiin Katajaa kommentoimaan asiaa. Viestikohun aikaan Kataja ja Hirviniemi olivat juuri tehneet yhdessä kaksi MTV:n ohjelmaa Game of Gamesin sekä Olen Julkkis...Päästäkää Minut Pois!.

Kataja oli kirjan mukaan yhdessä tehdyistä ohjelmista iloinen, sillä uskoi Hirviniemen aiemmin ilmi tulleiden ongelmien olevan hoidossa ja näyttelijän olevan paremmassa kunnossa.

– Usein vakavissa addiktiosairauksissa käy niin, että niistä eroon kamppaillessa tulee takapakkeja, Kataja kuvailee kirjassa.

Janne Kataja ja Aku Hirviniemi vuonna 2021.ATTE KAJOVA

Hirviniemen seksiviestikohun tultua ilmi Kataja kertoo tunteneensa raadollista vihaa sekä järkytystä, sillä koki Hirviniemen pettäneen tekojensa kohteiden lisäksi myös miesten välisen luottamuksen ja syvän ystävyyden.

Kataja kertoo, ettei hän hyväksy tai salli Hirviniemen toimintaa. Hän myös koki kertomansa mukaan, että hänet sotkettiin kohuun ilman syytä ja kertoo kirjassa tunteneensa sääliä viestittelyjen kohteena olevia naisia kohtaan.

– En voi edes kuvitella, miten raskasta heillä on ollut. Samaan aikaan huomasin sääliväni myös Akua, koska tiesin, että Aku on hyväsydäminen, herkkä ja älykäs mies. Hän oli sairastunut sairaalloiseen julkisuuteen ja ihailuun, joka on oman diagnoosini mukaan laukaissut hänen alkoholiriippuvuutensa.

Kirjan mukaan Kataja ei ollut toviin yhteydessä Hirviniemen kanssa, mutta yhteys on jälleen hiljalleen löytynyt Katajan kokiessa, että Hirviniemi on alkanut edistää kuntonsa hoitamista. Kataja korostaa puhuvansa asiasta Hirviniemen luvalla ja kertoo olevansa sitä mieltä, että Hirviniemelläkin olisi oikeus parantua ja saada harjoittaa ammattiaan.

– Viestikohun aikaanhan häntä ei juridisesti syytetty mistään. Uskon, että Aku on saanut jo rangaistuksensa. Haluaisin antaa hänelle sydämessäni mahdollisuuden toipua. Haluaisin, että hän saisi olla taas se älykäs, hurmaava, hauska, oikeudenmukainen, ihmisyyttä ja eritoten naisia kunnioittava mies, johon olen aikoinaan saanut tutustua.

Vuonna 2023 useat mediat uutisoivat Hirviniemen lähetelleen vuosien aikana epäasiallisia ja seksuaalissävytteisiä viestejä naisille. Tuolloin uutisoitiin myös hänen epäasiallisesta käytöksestään Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -ohjelman illanvietoissa.

Kohun myötä Hirviniemi menetti useita töitään. Kesällä 2024 uutisoitiin Hirviniemen pistäneen pystyyn uuden yrityksen, joka kantaa nimeä Helsingin kello ja kulta Oy, ja jonka toimiala on kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa. Yritys on perustettu 4. heinäkuuta 2024 ja Hirviniemi on sen hallituksen ainoa varsinainen jäsen.

Helsingin kello ja kulta Oy -yrityksensä lisäksi Hirviniemellä on Donald Moosecape Oy -yritys, jonka toimiala on esittäviä taiteita palveleva toiminta.

Uutista päivitetty 22.1. kello 12.04: Tarkennettu ja täydennetty Hirviniemen tuomioita koskevaa tekstikappaletta.