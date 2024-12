HS: Aku Hirviniemi voitti erikoisen kiistan kolmesta Putous-sketsihahmostaan

Helsingin Sanomat uutisoi Aku Hirviniemen voittaneen väännön kolmen Putous-ohjelmassa alunperin esittämänsä sketsihahmon tavaramerkkioikeuksista.

Näyttelijä Aku Hirviniemi on voittanut erikoisen tavaramerkkikiistan, joka koski kolmea hänen Putous-ohjelmassa tunnetuksi tekemäänsä sketsihahmoa, kertoo Helsingin Sanomat.

Vuosien 2010-2012 välillä Hirviniemi esitti ohjelmassa Turun Pallivahasta kotoisin ollutta leipuri Marja Tyrniä, sorvankyläläistä härskein sanamuunnoksin puhunutta pastori Usko Eevertti Luttista sekä "firman piikkiin" lausahduksestaan tunnettua rakennusmestaria Timo Harjakaista. Kiista koski näitä kolmea sketsihahmoa.

Noina vuosina Putouksen tuotti tuotantoyhtiö Storyof Oy, joka sittemmin vuonna 2014 sulautui Yellow Film & Tv -yhtiöön. Vuonna 2023 Yellow Film rekisteröi hahmot tavaramerkeikseen, ja saatuaan tietää asiasta Hirviniemi ilmoitti Patentti- ja rekisterihallitukseen vastustavansa päätöksiä.

Viranomainen on nyt ratkaissut asian Hirviniemen eduksi ja tavaramerkkien rekisteröinti Yellow Filmille kumotaan. Hirviniemi kommentoi Helsingin Sanomille asiaa ja kertoo olevansa päätöksistä onnellinen.

– Ehkäpä tämä toimii ennakkotapauksena muille samanlaisen tapauksen kanssa tuskaileville. Nostalgiset sketsihahmot jatkavat elämäänsä keikkalavoilla ja niiden ulkopuolella.

Yellow Filmin toimitusjohtaja Lasse Koskinen sen sijaan kertoo yhtiön harkitsevan asian jatkamista juristien kera. Päätöksistä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen.

– Katsomme, että PRH on ratkaissut asian tavaramerkkioikeuksien osalta virheellisesti, Koskinen kommentoi lehdelle.

Aku Hirviniemi oli mukana Putouksessa vuosina 2010-2014 ja nousi ohjelman myötä koko Suomen tuntemaksi näyttelijäksi. Sittemmin Hirviniemi on esiintynyt useissa tv-sarjoissa sekä elokuvissa, kuten Roba, Tuntematon sotilas ja Olen Julkkis...Päästäkää Minut Pois!.

Julkisuudesta Hirviniemi on pysytellyt pois sen jälkeen, kun loppuvuonna 2023 hän oli tiuhaan otsikoissa niin kutsutun seksiviestikohun myötä. Tuolloin useat mediat uutisoivat Hirviniemen lähetelleen vuosien aikana lukuisia epäasiallisia, seksuaalissävytteisiä viestejä naisille. Lisäksi uutisoitiin hänen epäasiallisesta käytöksestään Olen Julkkis…Päästäkää Minut Pois! -ohjelman illanvietoissa.

Hirviniemi menetti kohun jälkeen useita töitään: hän erosi Hihhihhii-tuotantoyhtiönsä hallituksesta, sai lähtöpassit Helsingin Kaupunginteatterin Ilmasta rahaa -tuotannosta ja hänen ja Iiro Rantalan pikkujoulushow’n esityksiä peruttiin ympäri Suomea.

Kesällä 2024 uutisoitiin Hirviniemen pistäneen pystyyn uuden yrityksen, joka kantaa nimeä Helsingin kello ja kulta Oy, jonka toimiala on kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa. Yritys on perustettu 4. heinäkuuta 2024 ja Hirviniemi on sen hallituksen ainoa varsinainen jäsen.

Helsingin kello ja kulta Oy -yrityksensä lisäksi Hirviniemellä on Donald Moosecape Oy -yritys, jonka toimiala on esittäviä taiteita palveleva toiminta.