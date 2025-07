Janne Kataja jätti armeijan väliin – katuu päätöstään

Juontaja Janne Kataja ei käynyt armeijaa, vaan sai vapautuksen esiintymiskammon vuoksi.

Tv-tähti Janne Kataja vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelmassa. Moni nettiselaaja etsii tietoa siitä, onko Katajalla armeijataustaa.



– Olin todella paljon teatterissa. Olen jo aika nuorena aloittanut työuran ja aina oli näytöskaudet päällä, joten sitä armeijaan menoa siirrettiin ja lopulta sain vapautuksen.

Kataja sai keploteltua itselleen diagnoosiksi esiintymiskammon ja sai sen varjolla vapautuksen armeijasta.

– On siinä myös pieni totuuden perä. Väitän, että kaikilla esiintyjillä on esiintymiskammo, jota vastaan me taistellaan.

Kataja painottaa arvostavansa puolustusvoimia.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi tarvitse puolustusvoimat.

– Juuri sanoin lapsilleni, että harmittaa, että en ole käynyt armeijaa. Jos minulla olisi ollut voimakkaampi tahto, olisin voinut työt järjestää paremmin.

Onko Janne Katajalla puolisoa? Asuuko hän Italiassa?