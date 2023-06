Kirja-arvio: Matkalla kadonneessa maailmassa

Kirjan parasta antia on matkakertomus Turkmenistanista, jossa ihmetellään muun muassa pääkaupunki Asgabatin kulissikaupunginosaa. Kaupungin laidalta löytyy hienoja mutta tyhjiä asuntoja odottamassa varmaankin sopivia eliitti-ihmisiä. Itse asiassa koko tämän kirjan keskeinen teema on kertoa eliitin ja tavallisen kansan valtavasta kuilusta.

Turkmenistania kuten muitakin alueen valtioita hallitsee yleensä niin sanottu vahva mies, joka on käytännössä diktaattori. Hänen kunniakseen on rakennettu monenlaisia patsaita ja muita möhkäleitä.

Korruptio on arkipäivää ja tuloerot valtavia. Lehdistö on yleensä täysin valtion hallinnassa ja oppositio on hiljaa tai vankilassa. Erilaiset ympäristökatastrofit ovat yleisiä. Pahin esimerkiksi alueellisesta katastrofista on Aral-järven kuivuminen Kazakstanissa (ja Uzbekistanissa), josta Salovaara kertoo perusteellisesti.