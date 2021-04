Kirja-arvio: Vierastaustainen, vallankumouksellinen Maamme

Lähes alusta saakka Paciusta ja hänen kaikkien tuntemaa sävellystä on pidetty ei-riittävän-suomalaisena.

Myyteistä ehkä tunnetuin ja sitkein, ja johon on vedottu tälläkin vuosituhannella eduskuntakeskustelua myöten, on sävellyksen tausta saksalaisessa kansanlaulussa.

Plagiointihuhut saivat Paciuksen liikkeelle

Saksalaisena sitä on pitänyt tämän arvion kirjoittajakin. En pidä enää. Kiitos sivistämisestä.

En ollut myöskään tullut edes ajatelleeksi, että Maamme-laululla ei ole virallista, lain määrittelemää asemaa ja käyttöohjetta siniristilipun ja leijonavaakunan tapaan. Tätäkin Ylivuori nasevasti käsittelee, ja mistä esimerkiksi eduskunnassa on keskusteltu.

Heikki Klemetin kansallismielinen ristiretki

Kokoomus monen muun ohella on halunnut Maamme-lauluksi Maamme-laulun paikalle Jean Sibeliuksen Finlandian. Tätä Finlandian kansallislauluksi ajamista kuin käärmettä pyssyyn Ylivuori myös käsittelee analyyttisesti.

Se ei ole virolainen

Maamme-laulun vallankumouksellisuus

Tottahan on, etteivät kansallislaulumme sanat kiihota ketään barrikadeille, ellei sitten heikkenevän luonnon monimuotoisuuden puolesta. Mutta, pihvi on toisaalla. Sävellyksenä se on ’antiklingeläinen’.