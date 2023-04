Kirja-arvio: Sosialismista kapitalismiin – huima kertomus maan siirtymisestä tiukasta diktatuurista pyramidihuijausten kautta länsimaiseksi valtioksi

Sosialismin kerrottiin antaneen vapauden

Jos Lea Ypi ihmetteli, miksi joku koulutettu sukulainen ei päässyt hyvään virkaan, selityksenä oli että hänellä on sellainen “henkilöhistoria”. Tätä ei kuitenkaan avattu lapselle mitenkään. Lea Ypi ei lapsena tiennyt, että suurin osa sukua oli niin sanottuja luokkavihollisia tai “intellektuelleja”.

Pohjoismaiset turistit olivat unelmoijia

Vapaudesta kirjassa puhutaan paljon ja ironisin miettein kuvaillaan sen eri puolia. Sosialismin aikana kansalaisten päähän taottiin, että juuri he, albanialaiset, olivat todella vapaita. Muut olivat sekasorron vallassa mutta Albania oli todellinen vapauden valtakunta.

Maailmanpankin asiantuntija tulee kertomaan, että työntekijöitä on irtisanottava ja kannattamattomia tehtaita suljettava. Kaikki ovat nyt Albaniassakin vapaita löytämään oman elämänsä suunnan omilla ansioillaan ja tietenkin rikastumaan, kuten muuallakin Euroopassa.

Huume- ja tyttökauppa kukoistivat

Lea Ypin kirja on täynnä mustaa huumoria ja lakonisia ihmettelyjä Albanian lähihistoriasta, sosialistisesta vankilasta ja länsimaisesta uskosta talouskasvun ihmeellisyyteen. Lea Ypi todella kasvoi aikuiseksi maailman luhistuessa ympärillään.

Nykyisin Lea Ypi toimii professorina London School of Economicsissa. Siellä hän on tavannut paljon nuoria ihmisiä, jotka kaikkien paljastusten jälkeenkin uskovat edelleen sosialismiin, tai siis siihen niin sanottuun oikeaan sosialismiin, ei sellaiseen kuin mitä Itä-Euroopassa harjoitettiin. Kaikkein näiden sosialismiin uskovien ihmisten, ja kaikkien muidenkin, kannattaa lukea tämä kirja, joka poistaa naamioita enemmän kuin riittävästi ja on vieläpä hurjan hauska.