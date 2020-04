Kirja-arvio: Murhien Helsinki

Jotkut murhat eivät tunnu selviävän koskaan, toisten kohdalla tarkka tutkinta tuo nopean tuloksen. Joskus sattuma ja tuuri auttavat. Joskus tappajan omatunto alkaa kolkuttaa. Ja on murhatapauksia, jotka tuntuvat vain jatkuvan.

Helsinkiin perehtyneen tietokirjailija Pauli Jokisen kirjassa on mukana myös verityö Vuosaaressa lokakuulta 2003. Usea ihminen sai pitkät tuomiot Volkan Ünsalin murhasta. Vyyhtiä puretaan yhä, kuten voimme taas Jari Aarnio -uutisista lukea ja katsoa.

Jokisen kirjan lukee ahmien. On helppo heittäytyä mukaan, sillä tarinat ovat ytimekkäitä, sivun kahden mittaisia, jotkut niistä kuvituksella ryyditettynä.

Murhia Kaivopuistosta Vuosaareen

Jokinen kirjoittaa tapauksista jakaen Helsingin seitsemään osaan. Mukana on siten ripaus sosiaali- ja poliittistakin historiaa, yli sadan vuoden ajalta.

Vauras eteläinen Helsinki Eiroineen ja Kaivopuistoineen on ollut murhien näyttämönä, siinä missä Kallio, itäinen Helsinki, Lauttasaari, junaradan varsi tai Töölö.

On kansalaissotaa teloituksineen Töölönlahdella ja vasemmistokirjailija Maiju Lassilan selvittämättömäksi jäänyt kuolema. On jatkosodan ajan vakoojatapauksia. On poliisien murhia, kuten Steen Christensenin tappamat kaksi poliisia Tehtaankadulla 1997.