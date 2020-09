17-vuotiaan Kyllikki Saaren ratkaisematon murha jäänyt pysyvästi askarruttamaan suomalaisia: Tapaukseen liittyy outoja piirteitä

Kansa ratkaisee murhaa sumealla logiikalla Kirjassa Kyllikki Saaresta analysoidaan myös "sumuista Suomea", jolla kirjoittaja viittaa murhan irrationaaliseen käsittelyyn kansan keskuudessa. Esimerkiksi tytöltä kadonnut rannekello nähtiin yhä uudestaan ihmisten ranteissa. Vuosien mittaan on myös pohdittu, tiesivätkö isojokiset murhaajan, mutta jättivät paljastamatta. Mikään ei kuitenkaan viittaa tähän. Ruumiinavauksessa ei löytynyt merkkiä vainajan raskaudesta, jollei se ollut aivan alussa. Sitä koskevat huhut ovat kuitenkin jatkuneet vuosikausia. Villimpien väitteiden mukaan hänet olisi jopa tapettu raskauden salaamiseksi tai hän olisi kuollut laittomassa abortissa. Kansakunnan muistijälkeä ovat muovanneet myös selvänäkijöiden sepustukset. Esimerkiksi tietäjä Sanna Foss väitti ruumiin olevan sorakuopassa. Foss oli erikoistunut viinaan katsomiseen. Katoamista yritti selvittää myös 11 hengen selvänäkijäryhmä, johon kuului eräs tuomari. Tapaus viittaa siihen, että Helsingin akateemisissa piireissä oli aktiivisia spiritualisteja. Poliisia eivät selvänäkijöiden puheet juuri kiinnostaneet, vaikka nämä itse väittivät muuta. Myös vangit ja mielisairaaloiden potilaat kertoivat näkyjään murhista. Muutkin kansalaiset lähettivät runsaasti kirjeitä, joissa he kertoivat uninäyistään. Poliisin arkistoista löytyy uniin liittyviä dokumentteja noin 900. Saaren mukaan uninäköihin suhtauduttiin suopeasti aina 1960-luvulle asti, ja lehdet saattoivat kertoa ruumiiden tai esineiden löytyneen unien ansiosta. Unikirjeet alkavat lähes aina anteeksipyynnöllä, jossa pahoitellaan aiheutettua vaivaa. Syylliset niissä olivat Isojoelta tai lähialueilta. Niminä ilmoitettiin muun muassa Keronen, Kuivanen ja Mutanen. Jos murhaajia oli kaksi, he muodostivat usein stereotyyppisen parin: iso ja pieni, nuori ja vanha, tumma ja vaalea. Ulkonäössä saattoi olla joku erityispiirre kuten rumuus, luihuus tai terävä katse.

Usein he kuristivat tai löivät uhrinsa kuoliaaksi metsässä, syrjätiellä tai autiotalossa. Hautapaikkana oli metsä, oja, pelto tai järvi. Ruumis saattoi olla myös kätkettynä lattian alle tai navetan virtsakaivoon, joka peitti kalman hajun. Unet, huhut ja selvänäyt kertovat väistyvästä maailmasta, joka korvautui rationalisoituvalla yhteiskunnalla.