Kirja-arvio: Lasikattoja särkemässä – akateemiselle uralle vai emäntäkouluun?

15 etunimeä, joista löytyy suomalaista huippututkimusta. Toki heillä kaikilla on sukunimetkin, mutta kirjan kirjoittajat puhuttelevat naisia tieteen- ja tutkimusalojensa etujoukoissa helposti lähestyttävästi ja pönöttämättä.

Näistä(kin) 15 etunimestä on tullut vähintään jotain, koska heitä on kotona kannustettu – lähes kaikkia.

Tämän asenteen sai sen sai tuta Eva-Mari Aro (s 1950). Nyt hän on kasvibiologian professori. Lapsuus oli toista. Perheen poikia kannustettiin.

Hän kertoo myös kokeneensa uransa aikana lähes lamauttavaakin sovinismia akateemisissa ympyröissä. Periksiantamattomuus on nyt vienyt hänet tutkimaan niin sanottua sinistä biotaloutta, veteen liittyvää liiketoimintaa.

Kirjaa lukiessa kuitenkin pohjavirtana on, että vanhemmat ovat kannustaneet tyttäriään, eivätkä vain 1970- ja 80-luvulla syntyneitä. Kotoa on saatu tuulta siipien alle ja tuettu uteliaita mieliä ja itsetuntoa. Viisaita äitejä, isiä ja sukulaisia.

On humanisteja (historia, taidehistoria, kulttuuriantroopologia, japanologia), ja on ekonomisti, on insinööri- ja luonnontieteilijöitä ja biologiasta avaruustutkimukseen ja elintarvikkeisiin. Fysiikka, kemia ja matematiikka – nuo perinteiset ”miesten alat”.