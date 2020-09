Kirja-arvio: Naisia historian hyvinä ja pahoina tekijöinä

Hyvä näin, heistä jo jotain on koulun historiantunneilla kerrottu. Mutta muita naisia ei sitten juurikaan ollut tapana historian kulkuun kytkeä - ainakaan silloin vuosikymmeniä sitten, kun istuin pulpetissa (vaikka opettajani erinomainen olikin). Toivottavasti nyt on jo toisin.

Heistä viimeisin on itse asiassa suomalaisille tuttu jo 1800-luvun lopulta. Paremmin Mrs. Alec Tweedienä tunnettu kirjailija kiersi tuolloin Suomea ja kirjoitti kokemuksistaan kirjan Matkalla Suomessa 1896.

Satakunta naista kaukoputken äärestä autiomaassa seikkailijoihin

Heitä on kansin välissä satakunta seitsemässä eri kategoriassa, ja kirjan alaotsikon ulkopuolelta myös tieteentekijöinä, hallitsijoina, urheilijoina ja taiteilijoina. Kunkin tarinan kiehtovuus on lukijan mielessä, toisista on enemmän tietoa kuin toisista, varhaisimmat tarinat ovat yli 3 000 vuoden takaa.