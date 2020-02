Dna-testi paljasti, ettei isä ollutkaan biologinen – Timo järkyttyi löydettyään 10 sisaruspuolta: ”Meitä sisaruksia voi olla vaikka sata”

– Ensimmäinen yllätys oli velipuoli, sitten löytyi toinen velipuoli, kolmas sisarpuoli ja niin edelleen. Tämä on ollut kyllä erikoinen henkinen matka, kun tuollainen tieto tupsahtaa tyhjästä, Ramu pohtii Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Nykyään sisaruspuolilla on keskusteluryhmä, jossa jaetaan milloin lasten kuvia, milloin lemmikkien kuvia ja parhaita vitsejä. Sisarukset tapaavat säännöllisesti ja käyvät kaljalla tai syömässä.

– Hienointa on ollut se, että olen saanut sisaruksia. Näen kaikissa sisaruspuolissani piirteitä, jotka olen tottunut näkemään vain itsessäni, sanoo Remu, joka ajatteli, ettei voi koskaan kokea sisarusonnea.

Sata sisarusta?

Remua on suututtanut se, ettei kukaan ota vastuuta tapahtuneesta tai auta selvittämään, miten näin on käynyt tai kuinka monta sisaruspuolta hänellä todellisuudessa on.