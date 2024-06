Kirja-arvio: Jalkapallo kuuluu Saksassa faneille – näin laji eroaa maassa muusta maailmasta

Qatarin 2022 MM-kisoissa Saksan miesten maajoukkuejalkapallo juuttui alkulohkoonsa. Die Mannschaft (nykyään vain epävirallinen kutsumanimi) on ollut epävireessä viime vuodet.

Myöhäisherännyt innostui jalkapallosta

Futisäiti fanittaa

Krefeldissä Saksassa perheineen asuva Johanna Nordling on jalkapallotoimittajana kolunnut nykyisen kotimaansa jalkapallokolkat, ja käy fanina kausikortillaan Borussia Dortmundin päädyssä, Keltaisella seinällä. Nordling pelasi itse junnuna, on futisäiti, futisfanin puoliso, ja Uefan B-lisenssitason valmentaja.

Seurat fanien omistuksessa

Saksassa ei tarvitse päivitellä Englannin tai Espanjan tavoin lipun hintoja. Ongelma on saada lippuja matseihin, sillä stadionit ovat usein täynnä. Niissä on myös seisomakatsomoja, joissa saa ryystää olutta muovituopista, kuten muissakin katsomonosissa.

Miten tämä on mahdollista?

Huippufutiksen läpikaupallistumisesta huolimatta Saksassa suurin osa seuroista on fanien omistuksessa. Periaate pitää jalkapallo kulttuureineen kaikkien saatavilla on pitänyt pintansa. Lajia elävöittävät paikalliset erilaisuudet ja yhteinen eetos. Monet fanit ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia, tai ainakin kiinnostuneita pyöreän pallon ulkopuolisestakin maailmasta.

– Koko maan jalkapallokulttuuri rakennettiin alusta alkaen demokratian periaatteiden varaan, demokraattisesti toimivien yhdistysten perustalle. Siitä johtuen kannattajakulttuuri on oppinut osoittamaan mieltään, marssimaan, vaatimaan äänensä kuulemista, Nordling kirjoittaa.

Pelaajien palkat eivät vedä vertoja Valioliigalle, mutta silti miehet ja naiset menestyvät eurooppalaisessa futiksessa. Sille on mentaalinen perusta: saksalaisessa jalkapallossa lähdetään voittamaan, vaikka hampaat irvessä.

Teknisesti jäljessä

Saksa ei ole teknisesti tai käytännöiltään joustavin maa, Pantsar kirjoittaa. Junat eivät kulje aikatauluissa, joten vieraspelimatkoihin kannattaa varata aikaa. Borussia Mönchengladbachin fanit vastustivat lippujen digitalisoimista. Paperinen on parempi. Myös Var-järjestelmä saa periaatevastustusta.

On miljardöörien rahoilla ylläpidettäviä niin kutsuttuja muoviseuroja, RB Leipzig ja Hoffenheim niistä tunnetuimmat. Ne eivät ole muiden seurojen fanien suosiossa. Ja tietysti Bayern Müncheniä inhotaan. Usein stadioneilla kajahtaa Die Toten Hosenin laulu "En koskaan siirtyisi Bayern Müncheniin!".

Huliganismi kitketty, rasismi jäljellä

Huliganismi piinasi myös Saksan stadioneita. Tappelupukarit on nyt saatu pois katsomoista, ainakin näkyvästi. Huligaanit tappelevat toisaalla "peltomatseissa", asiantuntija kertoo Nordlingille. Rasismia silti on, seurojen rasisminvastaisesta toiminnasta huolimatta.

Sitten ovat Italian vasemmistohenkisistä mielenosoituksista inspiroituneet ultrat. He ovat tiiviitä, hierarkkisia kannattajaryhmiä, joille väkivalta ei ole itsetarkoitus, mutta se ei ole vierasta. Ultriin kuuluu myös hyvissä ammateissa toimivia ihmisiä, ja ne ovat poliittisesti moninaista porukkaa.

Ultrien erottamattomana vastapuolena on poliisi. Nordlingin monipuolisessa huligaani- ja ultraskenekäsittelyssä virkavaltakaan ei saa puhtaita papereita, eikä tätä seikkaa enää kielletä.

Jalkapallosta monipuolisesti

Derkkufutis tulee esille, samoin naisten jalkapallo. Saksan jalkapalloliitto kielsi naisilta futiksen 1955, ja vaikka konservatiiviset asenteet ovat höltyneet (eivät siis kadonneet), se on yhä jalkavaimon asemassa maailmanmenestyksestä huolimatta. Länsi-Saksan naiset voittivat EM-kultaa 1989. Liitto palkitsi mestarit kahviastiastolla.

Pantsar käy Belgian puolella rajaa Eupenissa. Pikkukaupungin Kas-seura on saksankielinen, ja se on qatarilaisomistuksessa, minkä seurauksena se on viime vuosina tuttu näky pääsarjassa.