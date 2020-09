Kirja-arvio: Ihmiskaupan uhrin matka Italiaan prostituoiduksi ja Suomeen turvapaikanhakijaksi

"Nimeni on Itohan" on nigerialaisen Itohanin henkilökohtainen tarina matkasta Nigerian Benin Citystä Italiaan prostituoiduksi ja lopulta Suomeen hakemaan turvapaikkaa.

Tarina on kirjoitettu minä-muodossa, vaikka globaaleihin muuttoliikeisiin erikoistunut toimittaja Kristiina Markkanen onkin kirjan varsinainen kirjoittaja. Aiheesta on vuosien varrella kirjoitettu lukuisia lehtiartikkeleita mutta perinteisistä artikkeleista tämä kirja eroaa siinä, että nyt tapahtumat kerrotaan pääosin uhrin itsensä näkökulmasta.

Äidit tietävät, mistä ihmiskaupassa on kysymys

Kymmenien tuhansien eurojen velka

Yhtä kaikki, kyse on ihmiskaupasta, vaikka päältä päin näyttäisi, että toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. YK:n määritelmän mukaan uhrin suostumuksella ei ole merkitystä, jos sen saamiseksi on käytetty uhkaamista, pakottamista tai harhaanjohtamista. Myös alle 18-vuotiaan värväys, kuljetus ja siirtäminen katsotaan ihmiskaupaksi, vaikka siihen ei edes liittyisi pakottamista tai harhaanjohtamista.

Kyseessä on merkittävä laiton liiketoiminta, sillä Nigeriasta on tuotu 80-luvulta lähtien kymmeniätuhansia naisia Eurooppaan nimenomaan prostituoiduiksi.

Turvapaikkaa vaikea saada

Nigerialaisperheissä odotetaan, että etenkin vanhin tytär hankkii hyvät rahat vanhemmilleen joko menemällä hyviin naimisiin tai sitten matkustamalla ulkomaille hankkiakseen rahaa. Nigeriassa on väestönkasvun ja kurjan talouden takia valtava nuoristyöttömyys, joten omassa maassa työpaikkoja on vain rajallisesti ja köyhyys on yleistä. Kouluttautuminen on puolestaan hankalaa, koska se maksaa paljon.