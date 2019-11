Kirja-arvio: Helsingin keskikaupungin rakennushelmet ovat kaikkien ulottuvilla - jugend-taloista upea arkkitehtuuriopas

Helsinki on yksi Euroopan hienoimpia jugend-kaupunkeja. Pääkaupunkiin rakennettiin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa noin 600 jugend-tyylistä taloa, joista tässä kirjassa on esitelty kolmasosa.

Jugend-tyyli oli paneurooppalainen, niinpä näitä rakennuksia löytyy lukuisista eurooppalaiskaupungeista – myös Suomessa on Helsingin ulkopuolella jugend-tyylisiä taloja (Imatran Valtionhotelli, Tampereen tuomiokirkko, Alkun talo Turussa).

Suomea lähin jugend-kaupunki on Latvian Riika, jossa on noin 800 jugend-rakennusta. Jostain syystä kirjassa ei ole mainintaa Riiasta vaikka moniin muihin eurooppalaiskaupunkeihin viitataankin.

Kasvava kaupunki sai upeita rakennuksia



Parempaa maailmaa ja kansallisromantiikkaa



Rakennuksien fasadeista löytyy runsaasti Kalevalan tarinoiden eläin- ja luontohahmoja. Erityisesti ikkunoihin ja sisäänkäynteihin on panostettu ja ne ovat usein jo itsessään pieniä taideteoksia. Jugend-ajan taloissa on usein myös erilaisia torneja ja ulokkeita.

Opaskirja kertoo tyylisuunnan suomalaisesta historiasta ja lisäksi kirjassa on katsaus jugendin/art nouveaun historiasta eurooppalaisesta näkökulmasta. Kirjassa on myös kerrottu ajanjakson merkittävimmät jugend-arkkitehdit.

Kävelyreittejä eri puolille Helsinkiä



Kirja on runsaasti kuvitettu ja se sisältää karttojen kera kävelyreittejä Helsingin jugend-kaupunginosiin. Eniten jugend-taloja on rakennettu Kruununhakaan, Katajanokalle, Kamppiin, Eiraan ja Ullanlinnaan mutta myös Etu-Töölöön ja Kallioon.

Kirjassa on kaupunginosalukujen lisäksi merkittävimpiin jugend-kohteisiin keskittynyt luku. Siinä esitellään muun muassa Kallion kirkko ja työväentalo (nykyinen Paasitorni), rautatieasema, kansallismuseo ja kansallisteatteri sekä liiketaloja kuten Pohjola-talo sekä Lundqvistin talo (Aleksi 13).

Tämä Helsingin kaupunginmuseon toimittama opaskirja on erinomainen tietoteos ja auttaa suunnittelemaan arkkitehtuurista kiinnostuneiden paikallisten ja turistien sunnuntaikävelyjä. Kirja on käännetty myös englanniksi, joten se on toimiva lahjakirja Helsingistä pitäville ulkomaalaisille.