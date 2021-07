Kirja-arvio: Löytöretkiä Helsingin seudulle

Melkein jokainen reittiehdotus alkaa ja päättyy johonkin julkisen liikenteen kohteeseen kuten metro- tai juna-asemalle ja useimmista reiteistä on lyhyempi ja pitempi versio, joten patikoija voi valita reittinsä kuntonsa ja intohimojensa mukaan. Lisäksi kirjassa kerrotaan kyseisen reitin varrella olevista kahviloista ja kulttuurikohteista kerrotaan nettiosoitteet. Opas on siis varsin käytännöllinen.

Teollisuuskatu syntyi vanhan rautatien pohjalle

Alppipuiston kirsikkapuut japanilaisten lahjoituksia

Lenininpuiston kautta kaarretaan Kirstinkujan työläiskortteleihin (museo) ja sieltä Kulttuuritalon kautta Tauno Palon puistoon, josta päästään puolestaan Diakonissalaitokselle ja sen vieressä olevalle huvila-alueelle. 1800-luvun lopulla alueella oli 14 huvilaa, joista puolet on vielä jäljellä. Huviloista olisi varmasti paljonkin kerrotavaa mutta kirjassa on lähinnä luettelot taloista ja niiden rakentajista.

Kaupungin rajan ulkopuolella oli halpa asua

Itselleni on tärkeää tietää kotikunnan ja erityisesti sen osa-alueiden historiasta. Ilman tietoa asuinympäristöstään ihminen on varsin juureton ja historiaton. Jussi Iltasen kirjan tyylinen kotiseutuopas on tärkeä ja suositeltava alueen asukkaille ja toki myös muille, jotka vierailevat vaikkapa tuttujen luona pääkaupunkiseudulla. Kirja on todella hieno kulttuuriteko!