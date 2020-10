Kiristysviestin saanut Vastaamon asiakas kauhuissaan: "Tämä tuntuu raiskaukseen tai murhaan verrattavalta rikokselta"

– Tämä tuntuu raiskaukseen tai murhaan verrattavalta rikokselta. Tämä on rikos ihmisyyttä vastaan. Terapiassa on kerrottu elämän salaisimpia asioita. Pahinta on pelko maineensa menetyksestä, kun lausunnoissa on kaikki mitä on kertonut koulukiusaamisesta lähtien.