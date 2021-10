Kiristääkö pipo? Kansainvälisillä kasvukäyrillä moni suomalaislapsi olisi pään koon vuoksi jatkotutkimuksissa

Seuranta alkaa lapsen synnyttyä ja jatkuu neuvolan jälkeen kouluterveydenhuollossa, läpi lapsen elämän. Kasvun seuranta on osa lasten ehkäisevää terveydenhuoltoa. Sen tarkoituksena on löytää lapsuusiän vähäoireisia kasvusairauksia aikaisessa vaiheessa sekä puuttua poikkeavaan painoon ajoissa. Kasvun seurannassa käytössä on muun muassa erilaiset kasvukäyrät. Kasvukäyriä on päivitetty viimeksi vuonna 2011.