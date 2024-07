Orbanilta odotettu liturgia Winston Churchillin synnyinsijoilla: "Taistelukentällä on mahdotonta löytää ratkaisua"

– Meille on erittäin tärkeää säilyttää yhtenäisyys Euroopassa, koska tämä yhtenäisyys johtaa aina vahvoihin päätöksiin, hän sanoi.

– Taistelukentällä on mahdotonta löytää ratkaisua, hän kuitenkin lisäsi.

Huolta Ukrainan tuesta

– Tämän on oltava Pohjois-Amerikan ja Euroopan yhteinen ponnistus, ja Yhdysvallat on ylivoimaisesti suurin liittolainen. Odotan heidän jatkavan Ukrainan tukemista, Stoltenberg sanoi.

Stoltenberg korosti, että on myös Yhdysvaltojen etujen mukaista tukea Ukrainaa.

Briteille kiitoksia tuesta

– Täysimittaisen hyökkäyksen ensimmäisistä päivistä lähtien Britannia on ollut askeleen edellä päättäväisyydessään tukea Ukrainaa. Sellaista päättäväisyyttä tarvitsemme Venäjän terrorin lopettamiseksi.

Kaksi viikkoa sitten Britanniassa valtaan noussut Starmer on sanonut haluavansa uuden alun Britannian suhteille Eurooppaan brexitin jälkeisessä tilanteessa. Starmerilla on kokouksessa kahdenvälisiä tapaamisia monien osanottajien kanssa, ja hänen on määrä keskustella muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.