Kiovaan perustettava toimisto auttaa suomalaisyrityksiä jälleenrakentamaan Ukrainaa

Toimiston tehtävä on tuottaa yrityksille tietoa Ukrainan markkinasta ja toimintaympäristöstä. Se auttaa paikallisten kumppaneiden löytämisessä sekä tarjoaa tietoa Ukrainan jälleenrakentamisprojekteista ja rahoituksesta.



Toimiston päällikkönä aloittaa huhtikuun alussa Olena Kutsai. Hän siirtyy tehtävään Ukrainan yritysasiamiehen toimistosta, jossa hän on tukenut Ukrainan yksityisen yrityssektorin toimintaa.



EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan Kiovan-toimiston avaaminen on tärkeää, jotta suomalaisyrityksiä saadaan mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen.



Korjattavaa on Häkämiehen mukaan sähkö- ja televerkoissa, vesi- ja jätehuollossa, sairaaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa ja asunnoissa.



– Venäjän hyökkäyssodan takia yksistään kriittisen infrastruktuurin akuutti korjaustarve on useiden kymmenien miljardien eurojen mittaluokkaa. Kaiken kaikkiaan on varauduttava arviolta lähes 500 miljardin dollarin jälleenrakennukseen, Häkämies sanoo tiedotteessa.