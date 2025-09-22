Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoo Pohjois-Korean olevan valmis neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa, jos se luopuu vaatimuksestaan Pohjois-Korean ydinaseettomuudesta.

Lisäksi Kim sanoi muistelevansa lämmöllä tapaamisiaan Trumpin kanssa tämän ensimmäisellä kaudella.

– Jos Yhdysvallat luopuu harhaisesta ydinaseriisunnan pakkomielteestään ja todellisuuden tunnustaen todella toivoo rauhanomaista rinnakkaiseloa kanssamme, ei ole mitään estettä tapaamisellemme, Kim sanoi valtiollisen KCNA-uutistoimiston maanantaina välittämissä kommenteissa.

Trump ja Kim tapasivat kolme kertaa yhdysvaltalaispresidentin ensimmäisellä kaudella. Kaksikon väliset neuvottelut kariutuivat Vietnamin Hanoissa vuonna 2019.

Kim korosti myös, etteivät neuvottelut naapurimaa Etelä-Korean kanssa ole mahdollisia, vaikka Etelä-Korean uusi presidentti Lee Jae-myung on yrittänyt liennyttää maiden välejä.

– Teemme selväksi, ettemme ole tekemisissä heidän kanssaan missään muodossa, Kim vakuutti.