Kim Herold lähti pelaamaan tosissaan astuessaan Pirunpeli-taloon, vaikka koitti alkuun himmailla.

Mallina ja muusikkona alkujaan tunnetuksi tullut Kim Herold myöntää, ettei voinut vastustaa rohkeaa pelaamista sekä juonittelua, kun tajusi Pirunpeli-ohjelmassa, mikä on kupletin juoni. Herold on yksi ohjelman 12 pelaajasta.

– Ongelmani on se, että aina mietin olevani vain taustalla, mutta heti, kun pääsen tuollaiseen peliympäristöön, menee ihan käsistä. Pelataan aina, Herold kertoi ohjelman pressitilaisuudessa.

Jos tällaiseen lähdetään mukaan, on myös pelattava, se on Heroldin kanta.

– Jos vaikka heti tippuisi ja ei olisi tehnyt mitään peliliikkeitä, se tuntuisi ehkä vähän turhalta. Minulle ehkä se voitto ei ole tärkein, vaan se itse matka, jonka aikana täytyy tapahtua kaikenlaista.

Herold jättäytyi useampi vuosi sitten pois musiikkibisneksestä. Hän toimi 2000-luvun alussa Humane-yhtyeen laulajana ja työsti myös soolouraansa.

Viime vuoden lopussa Heroldin kummityttö, näyttelijä Antti Luusuaniemen tytär Ella Luusuaniemi solmi levytyssopimuksen Warner Musicin kanssa, ja Herold on häntä asiassa sparraillut.

Kuitenkaan Herold ei sano, etteikö voisi koskaan enää itse palata musiikin pariin.

– Musiikki(bisnes) on muuttunut niin paljon, hirveällä vauhdilla pitää tehdä nykyään. Minä sain elää sitä aikaa, kun albumeihin sai vielä laittaa terveisiä äidille. Tein yhdeksän biisiä, ja ne yhdeksän biisiä päätyivät levylle, nyt tehdään hirveä määrä. Mutta ehkä joku päivä vielä, mutta tykkään kyllä tästä urheiluyrittämisestä.

