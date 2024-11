Timo Jurkka teki 25 vuotta sitten kappaleen tyttärelleen, jota hänellä ei tuolloin vielä ollut – nyt biisi on vihdoin ulkona: "Olen ollut musiikin kanssa tosi ujo"

Salatut elämät -sarjassa Lassea esittävä näyttelijä Timo Jurkka julkaisi vastikään kappaleen, joka kantaa nimeä Anna sen olla . Kappale, joka äänitettiin ja julkaistiin Salkkareidenkin musiikit hoitavan säveltäjän Karl Sinkkosen kanssa ja jossa on mukana Salkkarit-tähti Hanna Kinnunen , syntyi Jurkan mukaan jo 25 vuotta sitten. Se on tuutulaulu, jonka hän teki tyttärelleen – ennen kuin hänellä edes oli lapsia.

"Jos joku jaksaa kuunnella, niin sehän on ihan nastaa"

Tomi Natri /All Over Press

– Siinä mielessä olen hirveän onnellinen siitä, että ensimmäinen kakku on nyt työnnetty ulos. Minä kuuntelin omia juttujani vuosikymmeniä ja diggailin pienessä kaljapöhnässä, että nyt on hienoa. Se, mikä biisien tekemisessä on nastaa, on se, että kun laulu syntyy, niin se fiilis on euforinen, mieletön. Sitä tunnetta, kun keksit jotain ja olet innostunut omasta duunistasi, ei voita oikein mikään.