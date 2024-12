Kaudelleen lähes parhaan mahdollisen alun saaneen Iivo Niskasen skeptinen suhtautuminen Trondheimin MM-latuihin herättää tämän päävastustajiin lukeutuvassa norjalaisessa kilpaveljessä hilpeyttä.

Niskanen voitti viime viikolla Rukalla miesten kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdön. Sama matka on ohjelmassa Trondheimissa maaliskuun 4. päivä, kun jaossa ovat maailmancup-pisteiden sijasta maailmanmestaruusmitalit.

Granåsenin hiihtokeskuksen maastot ja ladut herättävät kuitenkin 15 kilometrin vuoden 2017 maailmanmestarissa ja 2022 olympiavoittajassa epäilyksiä. Trondheimissa matkan mitta putoaa kymmeneen kilometriin.

– Reitti on hiukan liian helppo, mutta toivon hitaita olosuhteita. Silloin se muuttuu radaksi, joka mittaa hiihtäjän kapasiteettia. Jos keli on nopea, se on liian helppo, Niskanen sanoi norjalaislehti VG:n mukaan.

– Asetan paineita itselleni, ja tiedän olevani ennakkosuosikki Trondheimissa, jos olen parhaassa kunnossani.

Sunnuntain Rukan yhteislähdön kärkikolmikko oli puhtaasti norjalainen: toisella sijalla Jan Thomas Jenssen, voittaja Harald Östberg Amundsen ja kolmantena oikealla Martin Löwström Nyenget.

Niskasen voittamalla matkalla sekä sunnuntain yhteislähdössä kolmanneksi Rukalla yltänyt Norjan kärkihiihtäjä Martin Löwström Nyenget nauroi suomalaisen jutuille.

– Iivon päässä on paljon hölynpölyä. Häneen ei voi luottaa, Nyenget sanoi.

Planica MM-kisoissa kolme maailmanmestaruutta voittanut Simon Hegstad Krüger oli Niskasen lausuntoja kohtaan myötämielisempi.

– Väliaikalähdöissä kaikki radat tuntuvat mielestäni kovilta. Mutta jos suunnittelisin itse Trondheimin ladut, olisin halunnut saada niihin enemmän nousuja, erityisesti yhteislähtöisin, Krüger sanoi.

Kun Krugerilta kysyttiin, vaikuttavatko radat olevan rakennettu Trondheimin oman pojan, Johannes Hösflot Kläbon, loppukirejä varten, Krügeria hymyilytti.

– Vitsailin siitä hiukan nähdessäni, millainen reitti meillä on yhdistelmäkilpailussa, mutta uskon, että siitä on mahdollista tehdä todella kova latu. Jos olisin suunnitellut ladut, olisin lisännyt muutaman nousun, Krüger sanoi.

Kläbon yhteistyön suomalaisfirman kanssa aiemmin lytännyt ja sunnuntain yhteislähdössä Rukalla neljänneksi sijoittunut Itävallan Mika Vermeulen uskoo Trondheimin kasvatin putsaavan pöydän.

– Se tapa, jolla Niskanen hiihti Rukalla, hänen ei tarvitsisi olla kovin huolissaan. Ensinnäkin, luulen Kläbon voittavan kaiken Trondheimissa. Mutta jos Niskanen on tuolloin perinteisellä sellaisessa kunnossa kuin nyt, hänen lyömisensä kymmenellä kilometrillä on vaikeaa, Vermeulen arvioi.