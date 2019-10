Kilparatsastuksen laillista sponsorointia vai korruptiota – oikeus antaa tänään ratkaisun HOK-Elannon ex-kiinteistöjohtajan lahjusjutussa

Leivo on ollut epäilyn alaisena jo hyvän aikaa, sillä oikeusprosessi esitutkinta mukaan luettuna on kestänyt yli seitsemän vuotta.

Syyttäjän mukaan lahjojia olivat HOK-Elannon kiinteistöyksikön kumppanit. Syytteessä lahjomisesta on yhteensä 13 ihmistä. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Leivo kertoi oikeudessa lokakuussa 2017 käyttäneensä suhteitaan hyväkseen pyytäessään sponsoreita tyttäriensä kilparatsastukseen, mutta hän kiistää syyllistyneensä mihinkään rikolliseen. Hänen mukaansa asiat on käännetty täysin päälaelleen.

"Ratsastus on kallis urheilulaji"



– Euroakaan ei ole tullut tilille, kaikki sponsorirahat on nostettu toteutuneita kilpailu- ja valmennuskustannuksia vastaan, Leivo sanoi oikeudessa.

– Kyse on kalliista lajista. Tavallinen perhe ei voi ilman sponsoreita harrastaa lajia, Leivo sanoi.

Syyttäjä: Pelkkä aikomus riittää tuomioon



Syyttäjä on selittänyt tätä muun muassa mökkivertauksella. Jos joku lähtee mökille pestäkseen ikkunat, hänellä on aikomus toimia näin. Sillä taas ei ole syyttäjän mukaan väliä, menikö mökkireissu sittenkin lepäillessä, sillä aikomus ikkunoiden pesuun oli olemassa lopputuloksesta huolimatta.

Teko on syyttäjän mukaan erityisen raskauttava epäillyn laittoman menettelyn pitkän keston takia ja siksi, että Leivo on pyytänyt ja vastaanottanut etuja lukuisia kertoja eri tahoilta ja samalta taholta vuodesta toiseen. Leivon toiminta on syyttäjän mukaan horjuttanut elinkeinoelämän tervettä kilpailua.