Kilpailu- ja kuluttajavirasto perää kovempia keinoja puuttua rehottavaan pikavippimarkkinaan – "Järeämpiä toimia tarvitaan"

Britanniasta Suomeen rantautunut Aurora Laina on tuonut tarjolle uuden pikavippimallin, jossa luottotietonsa menettäneille tarjotaan lainoja siten, että lainan nostajaksi ryhtyy toinen henkilö. Lainan nostavalla takaajalla ei saa olla maksuhäiriömerkintää ja hänen tulee omistaa asunto. Lainojen vuosikorko hipoo 50 prosenttia.

– Tässä on epäselvää, myönnetäänkö laina maksuhäiriömerkinnän saaneelle henkilölle ja mikä on takaajan rooli.

– Pikaluottoasioiden valvonnassa ongelma on, että meillä ei ole tarpeeksi tiukkoja seuraamuksia. Sääntelyä on kyllä tiukennettu, mutta uusia kiertotapoja löytyy aina, Väänänen sanoi.

"Täysin sopimatonta markkinointia"

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka myötä kulutusluotoille asetettaisiin 30 prosentin korkokatto ja kuluille asetettaisiin katto. Lisäksi vireillä on pohdinta siitä, miten pikavippien markkinointia voitaisiin suitsia.

– Me nähdään, että jotain järeämpiä toimia tarvitaan. Kymmenen vuotta on tehty työtä pikavippien kanssa. Me koemme, että lainsäädäntö ja valvontakeinot eivät ole tarpeeksi tehokkaita. Näiltä toimijoilta puuttuu vastuullisuus, mitä yritykset yleensä toiminnassaan noudattavat.