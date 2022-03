Mediajätti teki räikeän kuvamanipulaation transurheilijasta – "Rikkomus kaikkea sitä vastaan, mitä journalismi edustaa"

NBC oli muokannut Thomasin kasvoja feminiinisemmiksi The Today Show -lähetykseensä. Valkoisen talon entinen digitaalisen sisällön johtaja, Yhdysvaltain aiemmalle presidentille Donald Trumpille töitä tehnyt Jonathan Gallegos arvioi New York Postille, että Thomasin kuvaa on editoitu pehmeämmäksi ja siloisemmaksi.