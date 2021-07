Kilometrejä pitkä Yyterin ranta on Porin tunnetuin nähtävyys – nyt siitä halutaan ympärivuotinen matkailukohde

Kuusi kilometriä pitkä Yyterin ranta on Porin tunnetuin nähtävyys. Pelkkä ranta ei kuitenkaan riitä turistivirran takaamiseksi. Tarvitaan palveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Porin kaupunki on jo viiden vuoden ajan investoinut puoli miljoonaa euroa vuodessa Yyterin kehittämiseen ympärivuotiseksi matkailukohteeksi.

– Ollaan paljon kehitetty rannan infraa, ympäröivää infraa. Tehty strategista suunnitelmaa, siitä millainen Yyteri me lopulta halutaan yhdessä yrittäjien kanssa ja sitten tottakai markkinoitu aivan sairaasti, luettelee Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere.

Kaupunki tukee yrittäjiä

Kaupungin tuki on houkutellut alueelle uusia yrittäjiä. Seikkailupuisto aloitti toimintansa viisi vuotta sitten.

– Meillä on samanlainen elinkaari eli me ollaan tässä viisi vuotta toimittu ja koko ajan kaupungin tuki on ollut vahvasti mukana. Tämä on mahdollisuuksien paikka ja kehittyvä paikka. Täällä on hyvät pohjat yrittämiselle, arvioi Seikkailupuisto Huikeen yrittäjä Ekku Lehtonen.

Korona-aika ei ole pelästyttänyt yrittäjää, päinvastoin.

– Me ollaan ammennettu voimaa tästä koronasta eli nyt kun ihmiset ovat jääneet vähän enemmän kotimaahan, niin on aika rohkeasti lähdetty investoimaan. Me on avattu useampi uusi toimipiste tässä koronan aikana, kertoo Lehtonen.

Tänä kesänä aloittivat muun muassa trampoliinipuisto, välinevuokraamo, kaksi ravintolaa ja smoothiebaari. Vielä viime vuonna yritys työllisti 15 ihmistä, nyt jo 50.

Satoja tuhansia kävijöitä

Viime vuonna Yyterissä kirjattiin uusi kävijäennätys: rannalla vieraili lähes 300 000 kävijää, joista 200 000 kesällä ja tästä kesästä odotetaan yhtä hyvää.

– Musta tuntuu, että nyt ollaan menossa tosi hyvään ja oikeaan suuntaan. Näyttää ja tuntuu hyvältä tämä kaikki uudistus täällä, pohtii Yyterin rannalla päivää viettävä Tanja Hakala.

– Ihan viihtyisältä vaikuttaa ja suhteellisen siistiltä verrattuna omiin kotiseudun paikallisiin rantoihin. Jos palveluista puhutaan, niin lapsiperheen isänä olisin kaivannut vielä lähellä olevaa ruokakauppaa, arvioi Ilkka Vuorio.

– Kun on joskus etelän maissa käynyt, niin siellä rannalla kiertää juomamyyjiä. Semmoista olen vähän toivonut tänne, mutta toisaalta on kiva, että on rauhallistakin, miettii Satu Stenfors.

Ranta-alue halutaan säilyttää luonnontilassa

Yyteriin halutaan houkutella lisää myös talvituristeja.

– Ranta on kaunis talvellakin, mutta myös aktiviteettien määrä on kasvussa. Täällä voi esimerkiksi hiihtää, pulkkailla ja pyöräillä, listaa Visit Porin Anna Kyhä-Mantere.

Ympäröivää luontoa yritetään Yyterissä vaalia. Sitä pidetään kilpailuvalttina, jolla erotutaan muista kotimaisista rantakohteista.