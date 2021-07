Porilainen Ekku otti riskin ja kasvatti yritystoimintaansa reippaasti korona-aikana: Avasi seitsemän uutta toimipistettä Yyterissä

"Tämä on Pohjoismaiden kaunein ranta"

– Tämä on Pohjoismaiden kaunein hiekkaranta. Uskomme, että ihmisillä jatkossakin on kiinnostusta tulla tänne luonnon läheisyyteen.

Kaupunki rakentaa infraa ja markkinoi

Viimeiset viisi vuotta Porin kaupunki on määrätietoisesti kehittänyt pitkästä hiekkarannasta tunnettua Yyterin aluetta. Joka vuosi kehittämiseen on investoitu 500 000 euroa.

– Se on meille iso apu, että kaupunki satsaa tänne. Perusinfran on oltava kunnossa. Jos vessat ja jätehuolto eivät toimi, niin eihän tämä kokonaisuuskaan toimi. He ovat olleet myös markkinoinnissa mukana ja se on meille sellainen vipuvarsi, että uskalletaan myös itse investoida, kun tiedetään, että kaupunki on siellä isosti taustalla, kiittelee Lehtonen.