Häkämies kiistää jyrkästi syytökset EK:n roolista Antti Rinteen syrjäyttämisessä: "Silloin edellinen presidentti ei kiinnittänyt mitään huomiota"

"Kilpailukyky säilyy"

Yleinen palkankorotuslinja on yksityisellä sektorilla muodostunut runsaaksi kolmeksi prosentiksi kahdessa vuodessa.

Työllisyystavoitteen laimentuminen huolettaa

Marinin hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja päätökset 60 000 lisätyöllisestä. Työllisyyden nousulla on tarkoitus saavuttaa myös julkisen talouden tasapaino.

EK on huolestunut hallituksen työllisyystavoitteen laimentumisesta. Häkämies sanoo, että tavoite pitää saavuttaa aidoilla keinoilla, jotka valtiovarainministeriö todentaa. Häkämiehen mukaan tilanne on myös muuttunut niin, että talouden tasapaino on vaikeampi saavuttaa, jolloin työpaikkoja tarvittaisiin enemmän kuin 60 000.