Työmarkkinoiden kuumin palkkaratkaisu on yhä kiven alla – monet odottavat jo "tupo-teatterin" lopputulosta

Muille aloille pohjana käytettävän palkkaratkaisun syntymistä on hidastanut se, että aiemmin kunta-ala kytki omat palkankorotuksensa vientialojen korotuksiin. Nyt monet muut alat joutuvat yhä odottamaan, minkälainen kompromissi Teknologiateollisuudessa saadaan aikaan.

Nykyisestä mallista ei ole sovittu kirjallisesti missään, mutta se on muuttunut viime vuosien aikana vakiintuneeksi käytännöksi.

– Suomi on pieni, avoin ja vientivetoinen talous. Siinä mielessä vientivetoinen malli on yleisesti hyväksytty ja se on järkevä kansantalouden kannalta. Sitä ei ole syytä muuttaa, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi sanoo.