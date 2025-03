Uefa reagoi Mestarien liigan kohutuomioon – iso sääntömuutos pöydälle

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on reagoinut Julian Alvarezin hylättyyn maaliin Real Madridin ja Atlético Madridin välisen Mestarien liigan neljännesvälieräottelun rangaistuspotkukilpailussa.

Uefa on vahvistanut käyvänsä keskusteluja kattojärjestö Fifan ja jalkapallon säännöistä vastaavan elimen Ifabin kanssa siitä, pitäisikö kahden kosketuksen rangaistuspotkut jättää jatkossa hylkäämättä, jos tuplakosketus tuomitaan "selvästi tahattomaksi".

Alvarezin osuma Real Madridia vastaan käydyssä rangaistuspotkukilpailussa hylättiin VAR-tarkastuksen jälkeen, kun hänen katsottiin osuneen palloon kahdesti liukastuessaan kesken laukauksen.

Rangaistuspotkun hylkääminen maksoi Atléticolle, joka hävisi rangaistuspotkukilpailun 2–4-lukemin ja pullahti ulos Mestarien liigasta. Tuomio herätti myös kiivasta keskustelua pelin jälkeen, kun muun muassa Diego Simeonen mielestä Alvarez ei osunut palloon kahdesti.

Uefa on nyt rikkonut hiljaisuuden kohutapaukseen liittyen. Se on sanonut selvittävänsä, pitäisikö sääntöä harkita uudelleen tapauksissa, joissa kaksoiskosketus on tahaton.

– Vaikka kosketus palloon oli minimaalinen, pelaaja otti kosketuksen palloon seisovalla jalallaan ennen potkaisua, sanottiin Uefan tiedotteessa liittämäänsä videomateriaaliin viitaten.

– Uefa keskustelee Fifan ja Ifabin kanssa siitä, pitäisikö sääntöä tarkistaa uudelleen tapauksissa, joissa kaksoiskosketus on selvästi tahaton.