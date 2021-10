Hallituksen miljardipotti ilahduttaa Kuntaliittoa – nyt rahat riittävät koronakuluihin eikä katastrofia tule

Hallituksen päätös on helpotus kunnille, sillä aiemmin niiden huolena oli korvausten jääminen paljon pienemmiksi. Rokotuksista, testeistä ja muista koronakuluista ei jää taloudellista taakkaa kunnille, kuten on aiemmin kuntakentällä pelätty.

Katastrofia pelättiin

– Ongelmat kuntataloudessa eivät ole poistuneet mihinkään. Valtionosuuksia on aiempina vuosina leikattu, uusia tehtäviä on tullut ja niitä tulee lisää vuodenvaihteessa. Vielä on epäselvää, mikä on niiden vaikutus kuntatalouteen, Karhunen toteaa.