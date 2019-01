Kiintiöpakolaisena Suomeen saapunut Eva Tawasoli on huolissaan tulijoiden seksuaalikasvatuksesta: "Afganistanissa naisen katsotaan itse aiheuttaneen raiskatuksi tuleminen, jos hän on käytöksellään kiihottanut miestä"

Tawasoli on muiden suomalaisten tapaan syvästi järkyttynyt viime aikaisista ulkomaalaistaustaisten miesten epäillyistä hyväksikäyttötapauksista . Siitä syystä hän nostaa tapetille tärkeän aiheen: turvapaikanhakijoiden seksuaalikasvatuksen.

Tawasolin vanhemmat ovat Afganistanista ja hän itse on syntynyt Iranissa. Suomeen hän muutti kiintiöpakolaisena vuonna 2005. Hän näkee päivittäin, kuinka retuperällä turvapaikanhakijoille annettava seksuaalikasvatus on, sillä hän toimii pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa terveydenhoitajana.

– Seksuaalikasvatusta tulisi antaa Suomeen tulijoille heti heidän saavuttuaan. On ihminen sitten turvapaikanhakija tai kiintiöpakolainen.

Tawasoli haluaa lisätä seksuaalikasvatusta

Raiskaus Lähi-idässä on eri asia kuin raiskaus Suomessa

Tawasoli ei halua vähätellä tapahtuneita rikoksia tai verhoilla tapauksia kulttuurin tai tietämättömyyden syyksi. On kuitenkin huomattava, että seksuaalikulttuurin erot Suomen ja esimerkiksi vanhempiensa kotimaan Afganistanin välillä ovat todella suuret.

– Afganistanissa katsotaan naisen itse aiheuttaneen raiskatuksi tuleminen, jos hän on käytöksellään kiihottanut miestä. Asia on siis aivan päinvastoin kuin Suomessa. Siitä syystä näistä asioista on pakko puhua, Tawasoli kertoo.