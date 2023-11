Ulkomaalaistaustaiset ovat yliedustettuina seksuaalirikoksissa – tässä syyt

Maahanmuuttajataustaisten seksuaalirikollisten kanssa työskentelevä seksuaaliterapeutti Tiina Alakärppä listaa useita syitä tähän. Yksi keskeinen ja merkittävä tekijä on kulttuurierot.

– Jos mietin asiaa oman työni näkökulmasta, niin meillä korostuu hyvin vahvasti se, että asiakkaat tulevat hyvin kaoottisista, väkivaltaisista, sekasortoisista, ristiriitojen repimistä yhteiskunnista, missä he ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa, olleet itsekin seksuaaliväkivallan uhreja, mikä on jättänyt selvästi moniin asiakkaisiin jäljen.

– Lisäksi he tulevat usein kulttuureista ja yhteiskunnista, joissa on hyvin erilainen seksuaalikulttuuri kuin meillä. Usein noissa yhteiskunnissa on tiukat säännöt, ja siellä ei ole seksuaalikasvatusta, -tietoa eikä -taitoa eikä ole saatu kokemusta ihmissuhteista esimerkiksi vastakkaisen sukupuolen kanssa. Seurustelu ja kanssakäyminen voidaan nähdä hyvin kiellettynä ja se pitää tehdä valehtelun ja huijaamisen keinoin, hän sanoo.