Lounais-Kiinassa sijaitsevasta Huajiang Grand Canyon -sillasta tuli maailman korkein silta, kun se avattiin liikenteelle sunnuntaina.
Liki kolme kilometriä pitkä silta kohoaa 625 metrin korkeuteen, ja sen pääjänneväli eli pääkannatinpylväiden väli on 1 420 metriä. Guizhoun maakunnassa sijaitsevan sillan rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2022.
Tältä Huajiang Grand Canyon -silta näyttää.STELLA Pictures / ddp
Silta on liki kaksi kertaa Pariisissa sijaitsevan Effel-tornin korkuinen, jos tornin päällä oleva tv-antenni lasketaan mukaan.
Eiffelin varsinainen torni on 300 metriä korkea, ja tv-antennin kanssa sen korkeus on 330 metriä.
Kiinalaissilta vei maailman korkeimman sillan tittelin Ranskan Millaussa sijaitsevalta maasillalta, joka kohoaa 336,4 metrin korkeuteen.
Nyt liikenteelle avattu silta tulee rakennusprojektia johtaneen Wu Zhaomingin mukaan merkittävästi helpottamaan paikallisten asukkaiden elämää.
Sillan ansiosta kulkuaika vuoristoisella alueella sijaitsevan kanjonin yli lyhenee kahdesta tunnista kahteen minuuttiin.