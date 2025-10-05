Tuhat ihmistä on jäänyt jumiin yli 4 900 metrin korkeuteen Mount Everestin itäiselle rinteelle lumimyrskyn tukittua tiet. Asiasta kertovat Kiinan valtion tiedotusvälineet uutistoimisto Reutersin mukaan.

Jimu Newsin raportin mukaan satoja paikallisia kyläläisiä ja pelastusryhmiä on lähetetty auttamaan lumen poistamisessa teiltä.

Jotkut vuorella olleet turistit on sen mukaan jo saatu tuoduksi alas.

Lumisade alkoi perjantai-iltana ja jatkui koko eilisen lauantain.

Paikallisen Tingri County Tourism Companyn virallisilla WeChat-tileillä julkaistujen ilmoitusten mukaan lippujen myynti ja pääsy Everestin maisema-alueelle keskeytettiin lauantai-iltapäivästä lähtien.

Nepalissa maanvyöryjä ja kovia ukkosia

Nepalin puolella rajaa rankkasateet ovat aiheuttaneet maanvyörymiä ja tulvia, jotka ovat tukkineet teitä, huuhtoneet siltoja ja tappaneet ainakin 47 ihmistä perjantain jälkeen.

35 ihmistä kuoli erillisissä maanvyöryissä Intian rajalla sijaitsevassa Itä-Ilamin piirikunnassa.

Yhdeksän ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi tulvavesien huuhtomana ja kolme muuta on kuollut salamaniskuissa muualla maassa.

Vyöryjen ja tulvien syynä ovat rajut monsuunisateet. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos voimistaa ja pidentää monsuunikautta.