Kiinassa laajin tartuntarypäs Wuhanin jälkeen – Japanissa tartunnat kasvavat "ennennäkemättömällä vauhdilla"

Kiinan Nanjingissa yli 200 tartuntaa on vahvistettu sen jälkeen, kun virusta havaittiin kaupungin vilkkaalla lentokentällä 20. heinäkuuta, kertoo BBC . Kaikki lennot kentältä on keskeytetty 11. elokuuta saakka.

Paikallisten viranomaisten mukaan tartuntojen taustalla on ärhäkästi leviävä deltavariantti, joka on vilkkaalla lentokentällä päässyt leviämään laajalle. Heidän mukaansa tartunnat on jäljitetty venäläisen lentoyhtiön siivoojaan, joka saapui maahan heinäkuun 10. päivä.