Deltamuunnos ajoi Kiinan koviin sulkutoimiin – tartuntamäärät korkeammalla kuin kuukausiin

Kiinan terveysviranomainen kertoi lauantaina 55 uudesta tartunnasta yhteensä seitsemällä eri alueella, ja uusia tapauksia tavattiin Fujianin maakunnassa ja 31 miljoonan asukkaan Chongqingissa. Myös pääkaupungissa Pekingissä on raportoitu tartuntoja.

Keskisen Kiinan Wuhanista viime vuoden alussa ympäri maailmaa leviämään lähtenyt virus ehti pitkään olla lähes olematon Kiinassa, mutta viime viikkoina tartuntoja on raportoitu kymmenittäin.

Deltamuunnos on jälleen saanut valtiovallan vastaamaan tartuntoihin kovilla alueellisilla rajoitustoimilla.

Esimerkiksi Nanjingissa yhdeksällä lentokenttäsiivoojalla havaittiin koronatartunta heinäkuun jälkipuolella. Tämän jälkeen sulkutoimia on ulotettu satoihin tuhansiin ihmisiin, ja kaupungin yli yhdeksän miljoonaa ihmistä on testattu kahdesti.

Yhteensä lentokentän tartuntaketjuun on linkitetty noin 200 tartuntaa.

Avatar-kaupunki sulki kohteitaan

Nanjingin lisäksi muun muassa Hunanin maakunnassa sijaitseva Avatar-elokuvan maisemista tunnettu Zhangjiajien kaupunki on sulkenut nähtävyytensä ja kulttuurikohteensa sen jälkeen, kun viranomaiset havaitsivat koronatartuntojen levinneen teatteriesityksessä.

Noin 1,5 miljoonaa kaupunkilaista on sulkutoimien piirissä.

Maailman terveysjärjestö WHO piti perjantaina palopuheen virusmuunnoksista. Järjestön mukaan Intiasta leviämään lähtenyt deltamuunnos on varoitus siitä, että maailman on ryhdyttävä toimiin ennen kuin virus kehittää vielä vaarallisempia muunnoksia.