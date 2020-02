Kiinassa kuohuu: Pikkukaupunki veti välistä koronaviruksen runtelemaan miljoonakaupunkiin tilatut hengityssuojat

Dalissa on todettu kahdeksan koronavirustapausta, Chongquingissa puolestaan yli 400. Dalin kaupunginjohto pahoitteli, että se on jo jakanut saamansa noin 600 suojalaatikkoa eikä voinut palauttaa lähetystä sen alkuperäiselle tilaajalleen.

Wuhanista joulukuussa leviämään lähtenyt koronavirus on tappanut jo lähes 600 ihmistä, tartuntoja on ympäri maailmaa noin 30 000. Wuhanissa tartuntoja on yli 10 000, ja kaupunki on pyytänyt Kiinalta apua koronavirukselta suojautumiseen.