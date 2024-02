2300 kilon painoinen satelliitti putoamassa pian Maahan: Ropiseeko osia Suomeen?

Virhemarginaali on kuitenkin yli 4,5 tuntia kumpaankin suuntaan, eli aivan tarkasta putoamisajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Vain vähäisen osan satelliitin romusta on arvioitu päätyvän maahan asti, sillä bussin kokoinen lähes 2 300 kiloa painava möhkäle tuhoutuu maan ilmakehässä. Mediassa on arvioitu, että satelliitin osia saattaisi pudota Suomeenkin. Mahdollisuus osien putoamisesta Suomen maan kamaralle on kuitenkin hyvin pieni.