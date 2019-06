Kiinalaiset värväävät vakoojia LinkedIn-yhteisöpalvelussa, suomalaisiakin lähestytty – "Ensimmäinen vaihe kuulostaa viattomalta"

Aaltolan mukaan kohteille on paljastunut verrattain nopeasti, mistä toiminnassa on lopulta kyse.

– Se paljastuu melko nopeasti. Ensimmäinen vaihehan on esseen kirjoittaminen, joka kuulostaa suhteellisen viattomalta, tavallaan konsulttitoiminnalta: maaraportilta, josta voi saada pienenä porkkanana rahallisen korvauksen. Sen jälkeen, kun käy ilmi, että pitäisi tuottaa arkaluontoisempia, ei-julkisiin tietoihin pohjautuvia asioita, esimerkkitapauksieni hälytyskellot ovat soineet, Aaltola jatkaa.

Aaltola ei osaa sanoa, kuinka laajaa kiinalaisten värväystoiminta Suomessa on ollut.

Erityisen hyvä alusta värväämiseen



Aaltolan mukaan LinkedIn sopii alustaksi tällaiseen toimintaa erityisen hyvin kahdestakin syystä: se on hyvin globaali ja toisin kuin esimerkiksi Facebook, se on Kiinassa sallittu.

– LinkedIn ideologia on aika kosmopoliittinen: työtä haetaan riippumatta maan rajoista. Saattaa tuntua aika viattomalta kirjoittaa vaikkapa maaraportti Suomesta kiinalaiselle konsulttiyritykselle, eikä siinä vielä rikota Suomen lakia, Aaltola sanoo.

– Yhdysvalloissakin asia on tuotu esiin, ja Ranskassa taas tiedusteluraportti asiasta vuodettiin julkisuuteen, Aaltolan tietää.

– Suomessahan lainsäädäntöä on kovasti uudistettu eri vaikuttamismahdollisuuksien tukkimiseksi. Tässä lainsäädäntö on kuitenkin suhteellisen liberaali sen suhteen, mitä tietoja saa toimittaa. Tietenkään salaiseksi leimattuja ei saa antaa, mutta esimerkiksi nimilistat ovat ok. Lainsäädäntöä uudistamalla ja siihen liittyvä keskustelua ylläpitämällä voitaisiin tuottaa tietoisuutta näistä uusista vaaroista, Aaltola neuvoo.