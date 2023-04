Sotilasasiantuntija: Yhdysvaltain asiakirjavuodolla tuskin on suurta vaikutusta Ukrainan sotaan

– Tuskin täällä mitään suurta vaikutusta on kokonaisuuteen, Juhani Pihlajamaa arvioi asiakirjoista mediassa julkistettujen tietojen perusteella.

Hän uskoo, ettei materiaalissa ole Venäjälle erityistä hyödynnettävää, jos se on vähänkään onnistunut tiedustelussaan Ukrainan osalta.

– Kaikki on ollut tietyllä tavalla tiedossa. Totta kai vuoto voi varmentaa sellaista tietoa, mikä on aikaisemmin saatu päättelyllä selville, eli sillä voi olla siinä mielessä merkitystä.

Valokuvaaminen viittaa sisäiseen vuotajaan

Mitä vuodolla sitten on tavoiteltu?

– Varmaan on totta se, että jos tässä on oikeita materiaaleja vuodettu, niin vuotaja ei pidä siitä, että Yhdysvallat tukee Ukrainan sotaa, sanoo Pihlajamaa.

Yhdysvaltojen hallinnon taholta ei toistaiseksi ole kommentoitu sitä, miten vuoto on mahdollisesti tapahtunut.

– Kaikkein todennäköisin ja mielestäni monessa suhteessa myös ainoa helposti löydettävä selitys on, että hallinnossa on ollut niin sanottu myyrä, jolla on ollut pääsy näihin salaisiin dokumentteihin, sanoo informaatioteknologian lehtori Panu Moilanen Jyväskylän yliopistosta STT:lle.