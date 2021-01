Kiinalaiset uskovat horoskooppeihin yhä vahvasti – tällaiselta alkanut härän vuosi näyttää: "Sisältää vähemmän vastoinkäymisiä"

Vuosi 2021 on kiinalaisen horoskoopin mukaan härän vuosi. Alkanut vuosi on valoisa ja tuottelias ja sisältää vähemmän vastoinkäymisiä kuin päättynyt rotan vuosi. Vuosi on myös varovaisten päätösten ja pohdinnan aikaa. Rotan vuosi vaihtuu härän vuodeksi Kiinassa 11. helmikuuta.