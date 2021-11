Kiinaa uhkaa brutaali häpäisy olympiakiekossa, taso testataan etukäteen – IIHF:n hallituksen jäsen Heikki Hietanen: "Olemme huolissamme"

Sen olympiahanketta on pyritty kehittämään KHL-seura Kunlunin kautta. Tällä hetkellä Kunlun on KHL:n itäisessä konferenssissa toiseksi viimeisenä. Se on kerännyt vahvasti ulkomaalaispainotteisella joukkueella 25 ottelusta 16 pistettä.

– Kävimme kahta asiaa läpi. Toinen on se, että kansainvälisellä olympiakomitealla IOC:lla ja IIHF:llä on erilaiset säännöt niin sanotusta siirtymävaiheesta eli siitä, että milloin muualta kotoisin oleva, mutta toisen maan passin saanut pelaaja voi edustaa ”uutta maajoukkuettaan”. Siihen liittyvät keskustelut jatkuvat. Ei IIHF mitenkään aja Kiinaa pois kisoista. He ovat yksi jääkiekkoliiton jäsenistä ja sääntöjen mukaan heillä on oikeus osallistua turnaukseen. Se on sitten toinen asia, jos Kiina sanoo, etteivät he aio osallistua. IIHF on kuitenkin linjannut, että meidän puolestamme Kiina voi pelata kisoissa, Hietanen kertoo MTV Urheilulle.