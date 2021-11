Rene Fasel kommentoi olympialaisten jääkiekon Kiina-kohua – "Olen vanhan liiton mies"

Tapauksen taustalla on IIHF:n kaavailut siitä, että Kiinan joukkue pudotettaisiin miesten jääkiekkoturnauksesta Pekingin olympialaisissa. Syyksi on todettu "riittämätön urheilullinen taso". IIHF:n tuore puheenjohtaja Luc Tardif kertoi aiemmin, että liiton edustaja tarkkailee Kiinan otteluita, minkä jälkeen asiasta tehdään päätös.

– Valitettavasti Kiinan ei ole ollut helppoa valmistaa maajoukkuetta pandemian vuoksi. Nyt pelaajien pääsyssä olympialaisiin on edelleen ongelmia. Kyse ei kuitenkaan maajoukkueen tasosta. Kyse on olympialaisista. En epäile, ettei Kiina osallistuisi, Fasel jatkoi.

– Toivon, että IIHF löytää yhdessä KOK:n (kansainvälinen olympiakomitea) ratkaisun ja he pääsevät pelaamaan. Kiinassa on paljon kiinalaisia pelaajia ja heidän unelmansa on osallistua kotikisoihin. Kiina on vaikeassa lohkossa, mutta uskon, että Pekingissä ei nähdä suuria fiaskoja. Olen vanhan liiton mies, mielestäni olympialaisissa tärkeintä on osallistuminen, Fasel päätti.