"Suomalaiset voivat hemmotella sairasta egoaan" – Venäjän olympiavoittaja reagoi Suomen kiekkopomon puheisiin

– Siinä on kyllä korjattavaa. Kun tuo ratkaisu heidän poissulkemistaan kisoihin on tehty, siinä vaiheessa ei haluttu (heitä) sen enempää rankaista, eikä sitä kauhean syvällisesti ehditty ehkä miettiäkään siinä vaiheessa. Todettiin, että jatketaan tällaisella systeemillä, mutta kyllä se tulee tietenkin tarkasteluun meillä elokuun neuvoston kokouksessa, Hietanen avaa.

Venäjällä on seurattu Suomen mediaa tarkasti, ja Hietasen asiasta antamiin kommentteihin on tarttunut myös pikaluistelun olympiavoittaja ja nykyinen duuman jäsen Svetlana Zhurova .

– Venäjä palaa (rankingin huipulle) joka tapauksessa. He voivat lisätä sanoja sääntöihin: sanoa, että jos joukkue ei kilpaile arvokisoissa vuoteen, sen ei pitäisi olla mukana maailmanlistalla. He voivat tehdä näin, he voivat puskea sen läpi. Tämä maa on jatkuvasti heidän silmiensä edessä, se ärsyttää heitä. Heistä olisi parempi, ettei meistä kuuluisi mitään, Zhurova sanoo uutistoimisto Tassille.