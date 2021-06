Kiina lähetti ensimmäisen miehitetyn lennon matkaan uudelle avaruusasemalleen

Ryhmän on määrä olla Tiangong-avaruusasemalla kolmen kuukauden ajan. Ryhmän avaruusaluksen on määrä telakoitua aseman pääosaan, joka lähetettiin kiertoradalle huhtikuun lopulla.

Avaruusaseman päämoduulissa Tianhessa on erilliset asuintilat kullekin taikonautille, juoksumatto kuntoilua varten sekä viestintäkeskus sähköposteja ja lennonjohdon kanssa käytäviä videopuheluita varten.

Kiinalla suunnitteilla kaikkiaan yksitoista laukaisua

Tehtävän komentaja on Kansan vapautusarmeijan ilmavoimien pilotti Nie Haisheng, joka on osallistunut kahteen aiempaan avaruustehtävään. Kaksi muuta miehistön jäsentä ovat niin ikään asevoimien jäseniä.

Kiinan avaruusvirastolla on suunnitteilla loppuvuoden ja seuraavan vuoden ajalle kaikkiaan 11 laukaisua, mukaan lukien kolme muuta miehitettyä lentoa. Lentojen myötä avaruusasemalle on määrä tuoda muun muassa kaksi laboratoriomodulia avaruusaseman laajentamiseksi. Lisäksi Tiangongille on määrä lähettää tarvikkeita ja miehistön jäseniä.