Kiina käännekohdassa: Toinen korona-aalto uhkaa nyt maata ‒ ratkaisuista vihiä myös Suomen poikkeusolojen kestoon

Esimerkiksi Euroopassa pahin on vasta edessä. Täällä maat ovat vasta hiljattain heränneet tilanteen vakavuuteen, ja alkaneet toteuttaa Kiinan esimerkin johdattamina laajamittaisia karanteenitoimia.

Kipinä voi sytyttää roihun uudelleen

Kiinassa ja erityisesti pääkaupunki Pekingissä on huomattu ulkomailta maahan tulevien sairaiden ihmisten määrän kasvu. Tänään kerrottiin 34 tartunnasta.

Rajuja toimenpiteitä rajoilla

Jos China Daily jotain pääkirjoituksessaan kirjoittaa, on se samalla maan johdon virallinen kanta. Kiina onkin ottanut uuden, radikaalin tavan käyttöön estää koronaviruksen toisen aallon pääsyn maahan.

Enää ei luoteta siihen, että maahan saapuvat asettautuvat itse kahden viikon karanteeniin, kuten määräys on kuulunut. Nyt Kiina on perustanut erityisiä karanteenikeskuksia, jonne maahantulijoita kuljetetaan, kertovat maan tiedotusvälineet Reutersin mukaan.

Verkkoa höllätään hieman maan sisällä

Vihiä Suomen tilanteeseen

Kiinan tilanne on Suomenkin kannalta erittäin kiinnostava, sillä se antaa vihiä meille oman poikkeustilan keston suhteen.

Suoria johtopäätöksiä ei voi vetää, sillä eroja Suomeen on paljon rajoitusten tiukkuuden suhteen. Vaikka Suomi on siirtynyt poikkeustilaan, on se kaukana Kiinan tiiviimmin vartioiduilta alueilta.