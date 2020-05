Kiina ei halua ulkomaalaisia tutkimaan koronaviruksen alkuperää - Pompeo jatkaa pommitustaan

– Meillä ei ole varmuutta, ja on merkittäviä todisteita sille, että se tuli tästä laboratoriosta. Molemmat nämä väitteet voivat olla totta, Pompeo sanoi medialle.

– Amerikan kansa on vaarassa, koska me emme tiedä, tuliko se laboratoriosta vai jostain muualta. Tähän on vastaus – avoimuus, siten kuten maat toimivat, kun ne todella haluavat olla mukana ratkaisemassa maailmanlaajuista pandemiaa, Pompeo neuvoi.